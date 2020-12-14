Adana’da madde bağımlısı kişi anne ve babasını rehin aldı

Polisin yarım saat boyunca ikna etmeye şahıs, oturdukları evi de ateşe verdi. Yangın komşular sayesinde söndürülürken, ekipler kapıyı kırarak eve girdi ve şahsı etkisiz hale getirdi.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi’nde yaşayan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.S, anne ve babasıyla kavga etti.

Kavga seslerinden rahatsız olan mahalleli, durumu polise bildirdi.

YARIM SAATLİK İKNA ÇALIŞMASI

Olay mahalline polisin geldiğini gören S.S. bıçak zoruyla anne ve babasını rehin aldı. Olayın gerçekleştiği bölgeye çok sayıda polis takviyeye geldi.

Polisler, yaklaşık yarım saat boyunca S.S.’yi ikna etmeye çalıştı ancak şahıs ikna olmadı.

EVİ ATEŞE VERDİ, KOMŞUNUN HORTUMU KURTARDI

S.S., daha sonra evi ateşe verdi.

Bir anda evin bir odasından alevler yükselirken, yan komşunun evinden uzattığı hortum yardımıyla yangının büyümesi önlendi.

POLİS, EVİN KAPISINI KIRIP ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Polis, bu sırada evin kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler, S.S.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına alındı.

S.S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, olayın gerçekleştiği bölgeye gelen sağlık ekipleri ise rehin alınan anne ve babaya ayakta müdahale etti.