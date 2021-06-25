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    Adana’da madde bağımlısı sürücüleri bıçakla gasbetmeye kalkıştı

    Trafik ışıklarında uçucu madde çekip sürücüleri elindeki bıçakla tehdit ederek para almaya çalışan zanlı, olay yerine polisin gelmesiyle kaçtı.
    • İHA
    • 25.06.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 10:59
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    Adana’da madde bağımlısı sürücüleri bıçakla gasbetmeye kalkıştı

    Adana’nın Seyhan ilçesi Ziyapaşa ile Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta bir kişi, trafikte sürücülere korkulu anlar yaşattı.

    Şahıs, önce plastik poşet içine döktüğü uçucu maddeyi çekip kendinden geçti.

    KAÇAMAYAN SÜRÜCÜLER CAMLARI KAPATTI

    Sonra da yanında taşıdığı bıçağı çıkartan şahıs, araç sürücülerini tehdit ederek, onlardan zorla para almaya çalıştı.

    Kırmızı ışıkta durdukları ve araç trafiği yoğun olduğu için söz konusu zanlıdan kaçamayan, bunun yerine otomobillerinin camını kapatıp, kendilerini korumaya çalışan sürücüler, durumu polise bildirdi.

    Adana’da madde bağımlısı sürücüleri bıçakla gasbetmeye kalkıştı ViDEO

    POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI

    Çektiği uçucu madde nedeniyle kendinden geçen ve zaman zaman ayakta durmakta zorlanan şahıs, bir süre sonra bıçağını sakladı, bu kez de sürücülerden dilenerek para istedi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekibi gören şüpheli, olay yerinden koşarak uzaklaştı.

    Polis, şahsın kullandığı bıçağı bulup, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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