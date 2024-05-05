Adana'da maganda kurşunuyla ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı Oğlu Talha’yı (12) dil kursuna bıraktıktan sonra otomobiliyle evine dönerken diğer oğlu Kayra’nın (7) gözleri önünde maganda kurşunuyla ensesinden vurularak hayatını kaybeden Hayriye Derin’in (43) cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

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DHA

Adana'da dün saat 09.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi’nde ev kadını Hayriye Derin, otomobiliyle oğlu Talha Derin’i yabancı dil kursuna bıraktıktan sonra yanındaki diğer oğlu Kayra Derin ile evine dönmek için yola çıktı.

Derin, caddeden geçtiği sırada motosikletli 2 şüpheli, husumetli oldukları öne sürülen kişinin, oto lastik tamiri ve satışı yapılan iş yerine tabancalı saldırı düzenledi.

Oğlunun gözleri önünde maganda kurşununa kurban gitti

Tabancadan çıkan kurşunlardan biri direksiyondaki Hayriye Derin’in ensesine isabet etti.

Oğlu Kayra’nın gözleri önünde kanlar içerisinde kalan Derin, bilinci kapanınca karşı şeritten gelen yolcu minibüsüne çarptı.

Saldırganlar ise motosikletle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Derin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Sağlık durumu ağır olan Derin, doktorların tüm müdahalesine karşın dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Adana Adli Tıp Kurumu’na götürülen Derin’in cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Önce evine götürülen Hayriye Derin, Kabasakal Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Derin'in, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gören oğlu Burak (22) ile 2 kardeşi öksüz kaldı.

"Büyük oğlunu kursa bırakmış, küçüğü yanındayken evine 200 metre kala olay gerçekleşiyor"

Derin’in kayınbiraderi İbrahim Derin, “Memleketimizin kanayan bir yarasıyla karşı karşıyayız. Büyük oğlunu kursa bırakmış, küçüğü yanındayken evine 200 metre kala olay gerçekleşiyor. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Zor bir durum. Devletimizin, bu konuda en kısa sürede tedbirler alacağından şüphemiz yok. Başkasının başına böyle bir olayın gelmemesini umut ediyoruz. Faillerin en kısa sürede yakalanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)