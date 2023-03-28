Adana'da mahalleli drift atanlardan dert yandı: Otomobil evin bahçesine düştü Drift yaptığı öne sürülen bir otomobil evin bahçesine düşerken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Mahalleliler ise bu olayların son bulması çağrısında bulundu.

İHA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi Mehmet Fuat Diblan Bulvarı'nda kavşakta drift atan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bu nedenle sürücünün kullandığı otomobil bir evin bahçesine düştü.

Olayı gören vatandaşlar hemen polise haber verdi.

Bu sırada bahçede kimsenin olmaması can kaybının önüne geçti.

Sürücü yaralı olarak çıkarıldı

Sürücü de yara almayarak otomobilden çıktı. Daha sonra otomobil,, çağrılan çekiciyle bahçeden çıkartıldı.

"Burası okul yolu Allah korusun daha kötü şeyler de olabilir"

Kavşakta sürekli drift atıldığını iler süren ev sahibi Arzu Yıldız şöyle konuştu:

Biz evde yoktuk. Haber verdiler bahçeye araba düştü diye. Çok şaşırdık. Burada daha önce de drift atıyorlardı. Daha önce kaldırıma falan araba çıktı ama ilk defa araç evimizin bahçesine düştü. Tedirginlik var, çocuğu okula gönderdikten sonra yetkililere başvuruya gideceğim. Burada çok fazla drift atılıyor, çok rahatsızız. Burası okul yolu Allah korusun daha kötü şeyler de olabilir.

"Çok şaşırdım çok korktum"

Olayı gören Gülizar Biçer ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: