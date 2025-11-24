Abone ol: Google News

Adana'da makas atan sürücü seyir halindeki başka bir otomobile çarptı

Seyhan ilçesinde, D-400 Karayolu Müze Alt Kavşağı girişinde makas atarak ilerleyen bir sürücünün makas serüveni, kontrolünü kaybedip başka bir araca çarpmasıyla son buldu.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 20:09
  • Adana Seyhan'da makas atan sürücü başka bir araca çarptı.
  • Kazayla sonuçlanan olay sırasında araçtaki kişiler yaralandı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı, D-400 Karayolu Müze Alt Kavşağı girişinde akşam saatlerinde trafik kazası yaşandı.

Seyir halindeyken makas atan sürücü, kontrolünü kaybetmesi sonucu başka araca çarptı.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki kişiler yaralandı.

O anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

