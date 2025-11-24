Adana'da makas atan sürücü seyir halindeki başka bir otomobile çarptı Seyhan ilçesinde, D-400 Karayolu Müze Alt Kavşağı girişinde makas atarak ilerleyen bir sürücünün makas serüveni, kontrolünü kaybedip başka bir araca çarpmasıyla son buldu.