Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    Adana’da makas faciası: 2 ölü 3 yaralı

    Adana'da sürücünün makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparken, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 25.07.2020 - 23:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da makas faciası: 2 ölü 3 yaralı

    Sarıçam ilçesine bağlı Mithat Özhan Bulvarı Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu mevkiinde, içerisinde toplam 5 kişi bulunan ve Arif A.’nın kullandığı 01 BR 734 plakalı otomobil bulvar üzerinde aşırı hız yapıp başka araçlara makas attı.

    SON MAKASTA AĞACA ÇARPTI

    Yurt önüne geldiği sırada yine makas atan otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp refüjde bulunan ağaca çarptı.

    Adana’da makas faciası: 2 ölü 3 yaralı #1

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Çarpmanın etkisiyle araç takla atıp kullanılamaz hale gelirken araç içerisinde bulunan Hakan Erdeniz (18) ile Alican Ok hayatını kaybederken, sürücü ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi ağır yaralandı.

    Adana’da makas faciası: 2 ölü 3 yaralı #2

    3 YARALININ DURUMU AĞIR

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Cankur ekipleri araç içerisindeki yaralıları çıkartarak ambulansa bindirdi. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden 2 kişiyse otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

    Adana’da makas faciası: 2 ölü 3 yaralı #3

    ARAÇ DARMADAĞIN OLDU

    Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken kaza yapılan otomobilin motor, egzoz ve diğer parçalarının yola savrulmuş olması dikkat çekti. Kaza nedeniyle bulvarda uzun araç kuyruğu oluşurken aracın çekici ile kaldırılması sonrası yol tekrardan trafiğe açıldı.

    Adana’da makas faciası: 2 ölü 3 yaralı #4

    Adana’da makas faciası: 2 ölü 3 yaralı #5

    Görüş Bildir