Adana’da makas faciası: 2 ölü 3 yaralı

Adana'da sürücünün makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparken, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sarıçam ilçesine bağlı Mithat Özhan Bulvarı Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu mevkiinde, içerisinde toplam 5 kişi bulunan ve Arif A.’nın kullandığı 01 BR 734 plakalı otomobil bulvar üzerinde aşırı hız yapıp başka araçlara makas attı.

SON MAKASTA AĞACA ÇARPTI

Yurt önüne geldiği sırada yine makas atan otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp refüjde bulunan ağaca çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle araç takla atıp kullanılamaz hale gelirken araç içerisinde bulunan Hakan Erdeniz (18) ile Alican Ok hayatını kaybederken, sürücü ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi ağır yaralandı.

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Cankur ekipleri araç içerisindeki yaralıları çıkartarak ambulansa bindirdi. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden 2 kişiyse otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

ARAÇ DARMADAĞIN OLDU

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken kaza yapılan otomobilin motor, egzoz ve diğer parçalarının yola savrulmuş olması dikkat çekti. Kaza nedeniyle bulvarda uzun araç kuyruğu oluşurken aracın çekici ile kaldırılması sonrası yol tekrardan trafiğe açıldı.