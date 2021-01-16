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- Adana'da market deposunu soymaya çalışan hırsız yakalandı
Adana'da market deposunu soymaya çalışan hırsız yakalandı
Çukurova ilçesi marketin deposundan hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 16.01.2021 - 07:36
Adana'nın Çukurova ilçesi Huzur Evleri Mahallesi'nde market işleten Selahattin Çakı, güvenlik kamerası görüntülerinden iş yerinin deposunda hırsızlık yapan zanlıyı fark etmesi üzerine polise haber verdi.
GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine Çakı, depoya giderek şüpheliyi saklanırken yakaladı.
Olay yerine ulaşan polis, zanlıyı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Şüphelinin demir profiller ve paletleri üç tekerlekli elektrikli bisiklete yüklemesi güvenlik kamerasına yansıdı.