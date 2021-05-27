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    Adana'da markette çıkan kavga karakolda bitti

    Adana'da, markette kadınlar arasında çıkan kavga karakola taşındı. Kavga sırasında market çalışanı kadınlar yaralandı.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 16:26
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    Adana'da markette çıkan kavga karakolda bitti

    Adana'da bir markette yapılan hırsızlık, ortalığı karıştırdı. 75 yaşındaki Ayşe B., 30 lira değerinde olan iki paket tereyağını alıp, çantasına koydu.

    Kasa çalışanı Sıdıka D., bunu gördüğünü öne sürüp, şikayetçi olmak istedi.

    Bunun üzerine hırsızlık yapan kadın ve çocuklarıyla, market çalışanları arasında kavga çıktı.

    "ZARARINIZA KARŞILIK 750 LİRA VEREYİM"

    Ayşe B.,“Benim öksüzlerim var, yetimlerim var kimse duymasın, zararınıza karşılık 750 lira vereyim.” dedi.

    Daha sonra da eve giden Ayşe B., kızı Refika B., torunu M.K. ve Y.K.’ye durumu anlattı. Bunun üzerine Refika B. ve M.K. markete gelerek kavga çıkardı. Kavgada market çalışanları Sıdıka D., Cemile N. ve Fadime S.  hafif şekilde yaralandı.

    Adana'da markette çıkan kavga karakolda bitti VİDEO

    Adana da markette çıkan kavga karakolda bitti #1

    ZANLILAR YAKALANDI

    Bunun üzerine market çalışanları kapıyı kilitleyip zanlıların çıkmasına izin vermeyerek, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis olay yerine gelince,  zanlılar yakalandı.

    Adana da markette çıkan kavga karakolda bitti #2

    TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU"

    Yaralı market çalışanları da ambulansa alındı. Zanlı kadınlar ise polis tarafından götürülürken “Bunlar benim annemi gasbetti.” dedi.

    Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.

    Adana da markette çıkan kavga karakolda bitti #3

    Adana da markette çıkan kavga karakolda bitti #4

    Adana da markette çıkan kavga karakolda bitti #5

    Adana da markette çıkan kavga karakolda bitti #6

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