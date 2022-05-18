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    Adana'da marketteki kasiyer bıçaklı soyguncuyu satırla kovaladı

    Bıçakla marketten 100 lira gasbeden soyguncunun kasiyer tarafından satırla kovalandığı anlar güvenlik kamerasına yansırken zanlı, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
    • 18.05.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 11:23
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    Adana'da marketteki kasiyer bıçaklı soyguncuyu satırla kovaladı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan zincir market, bir şahıs tarafından gasbedildi.

    Yaşanan olayda, yüzünde maske bulunan Muhammet Ali A.,  girdiği marketteki raftan çikolata alıp kasaya geldi.

    İHA'nın haberine göre; şahıs, çikolatanın parasını ödediği sırada kasanın yanındaki satırlardan birini alıp fiyatını sordu.

    "Kasadan çekil, yoksa seni öldürürüm"

    Kasiyer Abdullah Keleş  ise fiyatı söyleyip, parayı saymaya başladı. Bu sırada şahıs, satır ve cebinden çıkarttığı bıçağı Keleş’e doğrultup, "Kasadan çekil, yoksa seni öldürürüm." dedi.

    Paniğe kapılan Keleş, kasayı açıp şüpheliden uzaklaştı. Şahsın kasadaki paraları aldığı sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan Keleş, bıçaklardan birini alıp savurdu.

    100 TL'yi alıp kaçtı

    Bu kez şahıs paniğe kapılarak kasadaki 100 TL’yi alıp, marketten koşarak çıktı. Keleş peşinden koştuğu şahsı bir süre takip etti ancak Muhammet Ali A. sokak arasına girip, gözden kayboldu.

    Keleş’in ihbarı üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede araştırma yapan ekipler, şüpheliyi sokakta yakaladı.

    Adana'da marketteki kasiyer bıçaklı soyguncuyu satırla kovaladı VİDEO

    "Kasiyer satırı savurunca kaçtım"

    Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlı ifadesinde, "Paraya ihtiyacım olduğu için böyle bir yola başvurdum. Kasiyer satırı savurunca kaçtım." dedi.

    Tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ali A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana da marketteki kasiyer bıçaklı soyguncuyu satırla kovaladı #1

    Adana da marketteki kasiyer bıçaklı soyguncuyu satırla kovaladı #2

    Adana da marketteki kasiyer bıçaklı soyguncuyu satırla kovaladı #3

    Adana da marketteki kasiyer bıçaklı soyguncuyu satırla kovaladı #4

    Adana da marketteki kasiyer bıçaklı soyguncuyu satırla kovaladı #5

    Adana da marketteki kasiyer bıçaklı soyguncuyu satırla kovaladı #6

    Adana da marketteki kasiyer bıçaklı soyguncuyu satırla kovaladı #7

    Adana da marketteki kasiyer bıçaklı soyguncuyu satırla kovaladı #8

    Adana da marketteki kasiyer bıçaklı soyguncuyu satırla kovaladı #9


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