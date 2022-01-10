Adana'da marketten hırsızlık yapan çocuk, ortalığı karıştırdı

Marketten hırsızlık yapan çocuğu kovalayarak yakalayan market çalışanı, durumu polise haber verdi. Polis ekiplerinin gelmesi beklenirken, çocuğu korumaya çalışan vatandaşlar ile tartışma yaşandı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerindeki bir markette, iddiaya göre market çalışanı, 1 paket mendil çalıp kaçan çocuğu güvenlik kamerasından fark edip arkasından koştu.

Adalet Caddesi üzerinde vatandaşlarla çocuğu yakalayan çalışan, polise haber verdi. Bu sırada bazı vatandaşlar, çocuğa hırsızlık yaptığı iddiasıyla tepki gösterip dayak attı.

Market çalışanı ise çocuk hırsızı defalarca kaçma girişiminde bulunmasına rağmen yakaladı ve polisi beklemeye başladı.

Market çalışanları, çocuğun bugüne kadar birçok şey çaldığını öne sürdü. Bazı vatandaşlar da çocuğu kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞANDI

Bir vatandaşın çocuğa vurduğunu gören kadın, “Bir tane peçete çaldı diye çocuğa vurulur mu? Neden öyle vuruyorsunuz?” diye bağırdı.

Diğer vatandaşlar ise çocuğun hırsız olduğunu söyleyerek kadınla sözlü tartışmaya girdi.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Çocuk, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da saldırmaya çalıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çocuğu gözaltına aldı. Çocuğun, birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.