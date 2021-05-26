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    Adana'da marketten televizyon çalıp, kovalanınca sokağa bıraktı

    Girdiği markette reyonda, kutusunda bulunan televizyonu çalan şahıs, peşine düşen iş yeri çalışanlarından kurtulamayacağını anlayınca çaldığı televizyonu sokak ortasında bırakıp kaçtı.
    • DHA
    • 26.05.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 11:47
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    Adana'da marketten televizyon çalıp, kovalanınca sokağa bıraktı

    Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde 13 Mayıs günü saat 12.30 sıralarında yüzünü üzerindeki kıyafetle gizleyerek zincir market şubesine giren cerrahi maskeli kişi, reyonlarda gezmeye başladı.

    Bir süre sonra çevreyi kontrol eden şüpheli, raftaki televizyonu alıp, marketten çıkarak kaçmaya başladı. Market çalışanları da şüphelinin peşine düştü.

    TELEVİZYONU SOKAĞA BIRAKIP KAÇTI

    Kendisini kovalayanlardan kurtulamayacağını anlayan şüpheli, televizyonu sokak ortasına bırakarak kaçtı. Şüphelinin televizyonu çaldığı anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Adana'da marketten televizyon çalıp, kovalanınca sokağa bıraktı VİDEO

    Adana da marketten televizyon çalıp, kovalanınca sokağa bıraktı #1

    HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TESPİT EDİLDİ

    Çalışanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, market ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Berkan K. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen Berkan K., önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Adana da marketten televizyon çalıp, kovalanınca sokağa bıraktı #2

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana da marketten televizyon çalıp, kovalanınca sokağa bıraktı #3

    Adana da marketten televizyon çalıp, kovalanınca sokağa bıraktı #4

    Adana da marketten televizyon çalıp, kovalanınca sokağa bıraktı #5

    Adana da marketten televizyon çalıp, kovalanınca sokağa bıraktı #6

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