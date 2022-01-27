Euro
15.2226
-0.43%
Dolar
13.6485
0.43%
Altın
787.2260
-0.93%
Borsa
1998
2.38%
Bitcoin
498.664
-3.35%
BTXN Coin
27.03
-11.66%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Adana'da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

    Bir masaj salonunda çıkan kavgada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanan 2 kişi ağır yaralandı.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 21:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

    Adana'nın Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi'ndeki bir masaj salonundaki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmada, Azad Yılmaz ve Tamer Ayrancılar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı.

    Yaşanan arbedenin ardından masaj salonunda çalışanlar ile saldırganlar olay yerinden kaçtı.

    Gürültü üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

    Ekipler masaj salonuna girdiklerinde Yılmaz ve Ayrancılar'ı yaralı halde buldu. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan iki yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı #1

    Adana da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı #2

    Adana da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı #3

    Adana da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı #4

    Adana da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı #5

    Adana da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı #6


    Görüş Bildir