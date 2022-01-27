Haberler

3. Sayfa Haberleri

Adana'da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Adana'da masaj salonunda bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Bir masaj salonunda çıkan kavgada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanan 2 kişi ağır yaralandı.