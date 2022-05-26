Adana'da masasında siyanür bulunan mühendis kurtarılamadı

Seyhan ilçesinde haber alınamayan Jeofizik mühendisi, ofisinde ölü bulundu. Adreste yapılan incelemelerde masada siyanür maddesi bulunduğu belirtildi.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Jeofizik mühendisi 34 yaşındaki Bülent Ateş'ten haber alamayan yakınları, acı haberle yıkıldı.

Ateş'e ulaşamayan kişiler, Ziyapaşa Caddesi’ndeki binanın 2’nci katındaki ofisine gitti.

Genç adam hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre, içeri giren yakınları, Ateş’i yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, Ateş’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Ateş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ofiste siyanür bulundu

Ofise giren polis ekipleri, masanın üzerinde siyanür olduğunu düşündükleri maddeyi tespit etti. Bunun üzerine ekipler, ofisin kapısını şeritle kapatıp, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Özel kıyafetli ekipler inceleme yaptı

Adrese gelen özel kıyafetli KBRN ekipleri, binada ve çevresinde inceleme yaptı. Ateş’in kesin ölüm sebebinin, otopsisinin ardından belirleneceği belirtildi.



































