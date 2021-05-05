Adana'da maske ambalajına gizledikleri uyuşturucuyla yakalandılar

Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü ve arkadaşı, birkaç kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Aramalarda maske ambalajı içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'da merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi ara sokaklarında devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği otomobili durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Birkaç kilometre süren kovalama sonucu otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yakalandı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Otomobil sürücüsü Miraç Cankurt Y. ve yanındaki Orhan K.'yı gözaltına alan polis, otomobilde yaptığı aramada maske ambalajı içerisine gizlenmiş bir miktar metamfetamin ve kubar esrar ele geçirdi.

Otomobil, yediemin otoparkına çekilirken, gözaltına alınan iki şüpheli, Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.









