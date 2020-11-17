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- Adana'da maske takmayan iki kişi polise saldırdı
Adana'da maske takmayan iki kişi polise saldırdı
Çukurova ilçesinde polisin kimlik sorduğu ve maske takmaları konusunda uyardığı 2 kişi, memurlara taşla saldırdı. Saldırganlar etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
- İHA
- 17.11.2020 - 03:19
- Güncelleme : 17.11.2020 - 04:05
Adana'nın Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana gelen olayda, devriye atan polis ekipleri maske takmayan 2 kişiden kimliklerini isteyerek, maske takmaları konusunda uyardı.
POLİSE SALDIRDILAR
Polisin uyarılarını umursamayan ve kimliklerini vermeyen 2 şüpheli, yerden aldıkları taşlarla polislere saldırmaya başladı.
Bölgeye yardıma gelen polislerin de desteği ile 2 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Adana'da maske takmayan iki kişi polise saldırdı İZLE