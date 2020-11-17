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    Adana'da maske takmayan iki kişi polise saldırdı

    Çukurova ilçesinde polisin kimlik sorduğu ve maske takmaları konusunda uyardığı 2 kişi, memurlara taşla saldırdı. Saldırganlar etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
    • İHA
    • 17.11.2020 - 03:19
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 04:05
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    Adana'da maske takmayan iki kişi polise saldırdı

    Adana'nın Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana gelen olayda, devriye atan polis ekipleri maske takmayan 2 kişiden kimliklerini isteyerek, maske takmaları konusunda uyardı.

    POLİSE SALDIRDILAR

    Polisin uyarılarını umursamayan ve kimliklerini vermeyen 2 şüpheli, yerden aldıkları taşlarla polislere saldırmaya başladı.

    Bölgeye yardıma gelen polislerin de desteği ile 2 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

    Adana'da maske takmayan iki kişi polise saldırdı İZLE

    Adana da maske takmayan iki kişi polise saldırdı #1

    Adana da maske takmayan iki kişi polise saldırdı #2

    Adana da maske takmayan iki kişi polise saldırdı #3

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