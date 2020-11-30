Adana’da maske cezası yiyen kadın, polisleri tehdit etti

Polis ekipleri, bir taksiyi durdurarak sürücü ve müşterisine maskelerini yanlış taktıkları için ceza yazdı. Kadın yolcu, ceza yazıldığı sırada polislere “Çekime izin vermeyin” dedi.

Türkiye genelinde artan koronavirüs salgını sonrası ek tedbirler ve önlemler alınmaya devam ediliyor.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maske takma zorunluluğu bulunan kentin birçok noktasında uygulama yaptı.

POLİSE TEHDİT, GAZETECİLERE TEPKİ

Toplu taşıma araçlarında dezenfektan, sosyal mesafeli oturma düzeni ve maske kullanımını denetleyen ekipler, taksileri de tek tek kontrol etti.

Bu sırada bir taksiyi durduran ekipler maskesini burnunun altına indiren yolcu ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Kadın yolcu polisleri tehdit edip, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

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“SİZİ ŞİKAYET ETMEMİ İSTEMİYORSANIZ…”

Polisin ceza makbuzunu tanımadığını söyleyen kadın, ayrıca ekipleri tehdit edip, “Sizi şikayet etmemi istemiyorsanız çekime izin vermeyin” dedi.

Öte yandan ekipler, toplu taşıma araçlarına binerek, sürücü ve yolculara koronavirüs tedbirlerini anlattı, uyarılarda bulundu.