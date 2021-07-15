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- Adana'da maskeli ve kılıçlı benzinlik soygunu
Adana'da maskeli ve kılıçlı benzinlik soygunu
- İHA
- 15.07.2021 - 10:06
- Güncelleme : 15.07.2021 - 10:11
Adana’nın Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde akaryakıt istasyonuna giden kar maskeli bir kişi, kasaya doğru yöneldi.
Montunun koluna gizlediği kılıcı çıkaran şüpheli, kasiyer Yusuf D.’yi (20) tehdit edip, kasadaki paraları vermesini söyledi. Yusuf D. ise kasadaki 900 TL’yi şüpheliye verdi.
KILIÇLI SOYGUN ANI KAMERADA
Kasanın üzerindeki tezgahtan çakmak ve kalem parfüm alan şüpheli, akaryakıt istasyonundan kaçtı.
Soygun anları, akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.
GASP DEDEKTİFLERİNDEN OPERASYON
Kasiyer Yusuf D.’nin durumu bildirmesi üzerine akaryakıt istasyonuna gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
KISKIVRAK YAKALANDI
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 4 çocuk babası Fatih A. (31) olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen Fatih A., Hürriyet Mahallesi’ndeki evine yapılan baskında yakalandı.
Emniyete götürülen Fatih A., borçlarını ödemek için soygunu gerçekleştirdiğini öne sürdü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fatih A., adliyeye sevk edildi.