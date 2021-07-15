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    Adana'da maskeli ve kılıçlı benzinlik soygunu

    Kar maskeli bir hırsızın benzinliğe gelip kılıç çekerek soygun yapma anı saniye saniye görüntülendi. Polis ekiplerinin peşine düştüğü şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 15.07.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 10:11
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    Adana'da maskeli ve kılıçlı benzinlik soygunu

    Adana’nın Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde akaryakıt istasyonuna giden kar maskeli bir kişi, kasaya doğru yöneldi.

    Montunun koluna gizlediği kılıcı çıkaran şüpheli, kasiyer Yusuf D.’yi (20) tehdit edip, kasadaki paraları vermesini söyledi. Yusuf D. ise kasadaki 900 TL’yi şüpheliye verdi.

    KILIÇLI SOYGUN ANI KAMERADA

    Kasanın üzerindeki tezgahtan çakmak ve kalem parfüm alan şüpheli, akaryakıt istasyonundan kaçtı.

    Soygun anları, akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

    GASP DEDEKTİFLERİNDEN OPERASYON

    Kasiyer Yusuf D.’nin durumu bildirmesi üzerine akaryakıt istasyonuna gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana da maskeli ve kılıçlı benzinlik soygunu #1

    KISKIVRAK YAKALANDI

    Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 4 çocuk babası Fatih A. (31) olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen Fatih A., Hürriyet Mahallesi’ndeki evine yapılan baskında yakalandı.

    Emniyete götürülen Fatih A., borçlarını ödemek için soygunu gerçekleştirdiğini öne sürdü.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fatih A., adliyeye sevk edildi.


    Adana da maskeli ve kılıçlı benzinlik soygunu #2

    Adana da maskeli ve kılıçlı benzinlik soygunu #3

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