Adana'da 'merhabalaştığı' kadına işkence eden şahsın görüntüleri

Yalnızca birkaç kez karşılaştığı ve merhabalaştığı şahıs tarafından işkence edilen ve cinsel saldırıya maruz kalan kadının darp sonrası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da genel koordinatörlük yapan 42 yaşındaki Fide Uyarlar, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşayan babasının rahatsızlanmasıyla yanına gitti.

Uyarlar, evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken 45 yaşındaki Gökhan K. ile tanıştı.

Tanışmalarının ardından yalnızca birkaç kez Gökhan K. ile merhabalaşan Uyarlar, daha sonra şahsın tacizine, işkencesine maruz kaldı.

Tutuklandı

Son olarak da zanlı Uyarlar'ın evine girerek kadını yine alıkoydu, asansörde de taciz etti. Genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, “Konut dokunulmazlığının ihlali, alıkoyma, taciz, tehdit ve darptan” tutuklandı.

Zanlı sevgili olduklarını iddia etti

Zanlının ifadesinde genç kadınla sevgili olduğunu, evine zorla girmediğini kavga ettiklerini öne sürdüğü öğrenildi.

11 aydır hayatını zindana çevirdiğini söyledi

Genç kadın ise ifadesinde sevgili olduklarını yalanladığı, sadece bahçede tanıştıklarını sonra kendisine musallat olduğunu evlenme teklifinde bulunduğunu kabul etmeyince çıldırdığını ve 11 aydır hayatını zindana çevirdiğini iddia etti.

Evinden kovduğu anların ve şiddet sonrası görüntüleri ortaya çıktı

Bu arada olayla ilgili yeni görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde genç kadının zanlıyı evinden kovduğu ancak zanlının bir türlü evden gitmeyip rahat tavırlar takındığı görüldü. Bir başka görüntüde ise Fide Uyarlar’ın zanlı tarafından darp edildikten sonra gözünün mor ve şişmiş halinin görüntüsü ortaya çıktı.