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    Adana'da merkezli 4 ilde zehir tacirlerine operasyon

    Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'da, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyonda 40 şüphelinin peşine düşüldü.
    • AA
    • 07.07.2020 - 07:11
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    Adana'da merkezli 4 ilde zehir tacirlerine operasyon #1

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu Bataklık Operasyonu ile özellikle zehire taciri suç çetelerine uluslararası düzeyde büyük darbe vurulurken, yurt genelinde de toplumu zehirleyenlere yönelik baskınlar devam ediyor.

    4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'da, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

    Adana'da merkezli 4 ilde zehir tacirlerine operasyon #2

    40 ŞÜPHELİYE AİT ADRESE ŞAFAK BASKINI

    Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 40 şüpheliye ait adreslere özel harekat ve helikopter desteğiyle şafak vakti operasyon düzenledi.

    Adana'da merkezli 4 ilde zehir tacirlerine operasyon #3

    Operasyonda ekipler, kapılarını koçbaşı ile kırarak girdikleri evlerde narkotik köpekleriyle arama yaptı.

    Adana'da merkezli 4 ilde zehir tacirlerine operasyon #4

    Baskınlar sırasında bazı özel harekat polisleri de evlerin damlarında ve sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

    Adana'da merkezli 4 ilde zehir tacirlerine operasyon #5

    13 KİŞİ GÖZALTINDA

    Adana'daki aramaların ardından gözaltına alınan 13 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Adana'da merkezli 4 ilde zehir tacirlerine operasyon #6

    Adana'da merkezli 4 ilde zehir tacirlerine operasyon #7

    Adana'da merkezli 4 ilde zehir tacirlerine operasyon #8

    Adana'da merkezli 4 ilde zehir tacirlerine operasyon #9

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