Adana'da merkezli 4 ilde zehir tacirlerine operasyon

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Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'da, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik operasyonda 40 şüphelinin peşine düşüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu Bataklık Operasyonu ile özellikle zehire taciri suç çetelerine uluslararası düzeyde büyük darbe vurulurken, yurt genelinde de toplumu zehirleyenlere yönelik baskınlar devam ediyor.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'da, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

40 ŞÜPHELİYE AİT ADRESE ŞAFAK BASKINI

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 40 şüpheliye ait adreslere özel harekat ve helikopter desteğiyle şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda ekipler, kapılarını koçbaşı ile kırarak girdikleri evlerde narkotik köpekleriyle arama yaptı.

Baskınlar sırasında bazı özel harekat polisleri de evlerin damlarında ve sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Adana'daki aramaların ardından gözaltına alınan 13 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.