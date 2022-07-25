Bir mezbahada üstlerinde giysi olmadan ağızlarında sigara ile tavuk kesen kişilerin görüntüleri, izleyenlere 'pes' dedirtti.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’nde bulunan bir mezbahada çekilen görüntüler, izleyenleri şaşkına döndürdü.

Mezbahada üstlerinde giysi olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesen vatandaşlar, 'Bu kadar da olmaz' dedirtti.

Bu tavuklar bir de satılıyor

Öte yandan hijyenik olmayan ortamlarda kesilen tavukların, daha sonra kent genelinde birçok yerde satıldığı öğrenildi.

Video gruplar arasında paylaşıldı

Tavuk kesim sırasında kendilerini görüntüleyenleri fark edenler, bir de oyun havası açıp oynadı.

İHA'nın haberine göre; bu anlara ilişkin görüntüler, daha sonra çeşitli kişiler ve gruplar arasında paylaşıldı.

Adana'da mezbahada üstleri çıplak kişiler, sigara içip tavuk kesti VİDEO



Öte yandan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırdı ve mezbahada inceleme yapıldı.

"Görüntülerin kesinlikle iddia edilen alanda olmadığını tarafımızca tespit etmiş durumdayız"



İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Efe Güler, çalışmaların ardından konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada çıkan bu görüntülere istinaden iddia edilen işletmeye ekiplerimizle birlikte denetime geldik. Yapılan denetimlerimiz yıl boyunca sürekli kontrol altında tutulup ilgili kayıt sistemimize girilmektedir.

Sosyal medyaya düşen görüntülerin kesinlikle iddia edilen alanda olmadığını tarafımızca tespit etmiş durumdayız. Resmi veterinerlerimiz tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla görevlendirilen arkadaşlarımız 7 gün 24 saat boyunca kesimhanedeki kesimlerle ilgili görev almaktadır."