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    Adana'da midibüs kazası: 12 yaralı

    Tarım işçilerinin taşındığı midibüsün; sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildiği kazada, 12 kişi hafif şekilde yaralandı.
    • 10.11.2022 - 19:13
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 19:21
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    Adana'da midibüs kazası: 12 yaralı

    Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında, bir kaza olayı meydana geldi.

    Tarladaki mesaileri biten işçilerin taşındığı, İsmail Gerçek yönetimindeki 27 US 557 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    12 işçi yaralandı

    Yan yatan midibüste hafif yaralanan 12 işçi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

    DHA'nın haberine göre; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Adana'da midibüs kazası: 12 yaralı VİDEO


    Adana da midibüs kazası: 12 yaralı #1

    Adana da midibüs kazası: 12 yaralı #2

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    Adana da midibüs kazası: 12 yaralı #5


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