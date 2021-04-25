Kaçakçılara yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında, milyonlarca kaçak makaron,tütün ele geçirildi.

Adana’da kaçakçılara yönelik sürdürülen çalışmalar devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte çalışmalar başlattı.

Merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde ve Hurdacılar Sitesinde iki depoda kaçak ürün olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Belirlenen adreslerdeki depolara eş zamanlı baskın yapıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Aramalarda 7 milyon 360 bin kaçak makaron ve 1 ton 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana’da milyonlarca kaçak makaron ve tonlarca kaçak tütün ele geçirildi ViDEO