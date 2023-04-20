Adana'da minibüs sulama kanalına uçtu Kontrolden çıkarak sulama kanalına uçan minibüsteki biri kadın 4 kişi, CANKUR ekibi tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

DHA

Adana’da dün gece can pazarı yaşandı…

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir minibüs, henüz bilinmeyen nedenle Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde kontrolden çıkıp, Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına uçtu.

Akıntıyla sürüklenen minibüs, kanal üzerinden geçen bir köprünün altında sıkıştı.

Minibüsün üzerine çıkıp yardım istediler

Minibüste bulunan 4 kişiden 2'si aracın üzerine çıkıp, sulama kanalının köprü ayaklarına tutunarak, yardım istedi.

Yardım seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, CANKUR ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4'ü de kurtarıldı

Aracın üzerindeki 2 kişi ile çıkamayan diğer biri kadın 2 kişi, CANKUR ekibi tarafından kurtarıldı.

Kazada kurtarılan 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.