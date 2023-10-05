Adana'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi can verdi

İHA
Adana'nın Ceyhan ilçesi Modernevler Mahallesi'nde S.A. idaresindeki öğrenci servisine okulun önünden dönüş aldığı sırada aynı istikamette arkadan gelen Metin Kılıc¸ yönetimindeki motosiklet çarptı.
Motosikletin üzerinden yola savrulan 112 personeli sürücü Metin Kılıç ve arkasında bulunan kuzeni Mehmet Yılmaz ağır yaralandı.
Hastanede can verdiler
Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı gençler tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Kazanın ardından servis sürücüsü S.A. gözaltına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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