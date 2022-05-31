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    Adana'da mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirenlere operasyon

    Mısır tarlasında mısırların arasında Hint keneviri yetiştiren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi tutuklanırken, diğer kişi ise serbest bırakıldı.
    • 31.05.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 10:38
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    Adana'da mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirenlere operasyon

    Adana'nın Seyhan ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki mısır tarlasında uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

    Teknik ve fiziki çalışmanın ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 33 yaşındaki O.G.'nin mısır tarlasına baskın yaptı.

    477 kök Hint keneviri bulundu

    Tarlada yapılan aramada, mısırların arasına ekilmiş 477 kök Hint keneviri bulundu. Hint kenevirleri sökülürken, tarladaki O.G. ile 44 yaşındaki S.D. de gözaltına alındı.

    "Paraya ihtiyacım vardı"

    Tutuklanan O.G., ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı. Tanımadığım kişiden aldığım tohumları ektim." dedi.

    DHA'nın haberine göre, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana da mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirenlere operasyon #1

    Adana da mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirenlere operasyon #2

    Adana da mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirenlere operasyon #3

    Adana da mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirenlere operasyon #4

    Adana da mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirenlere operasyon #5

    Adana da mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirenlere operasyon #6

    Adana da mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirenlere operasyon #7


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