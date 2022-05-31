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Adana'da mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirenlere operasyon

Adana'da mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirenlere operasyon

Mısır tarlasında mısırların arasında Hint keneviri yetiştiren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi tutuklanırken, diğer kişi ise serbest bırakıldı.