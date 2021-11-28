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    Adana'da motosiklet hırsızlığı cinayetle sonuçlandı

    Yüreğir ilçesindeki motosiklet hırsızlığı kavgasında şüpheli oldukları iddia edilen şahıslar, 3 kişi tabancayla vurarak öldürdü.
    • İHA
    • 28.11.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 17:07
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    Adana'da motosiklet hırsızlığı cinayetle sonuçlandı

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde Kemal (25) ve Hacı Acar (36) kardeşlerin, kuzeninin motosikleti çalındı.

    Acar kardeşler bu hırsızlıktan Mehmet Emin Ç. (46) ile oğlu Abdullah Ç.'yi (20) sorumlu tuttu.

    KAVGA ALEVLENDİ

    Ç. ailesi, Acar ailesinin evine giderek bu durumu konuşmak istedi. Bir süre sonra konuşmanın kavgaya dönmesiyle silah çekildi.

    Adana'da motosiklet hırsızlığı cinayetle sonuçlandı VİDEO

    Adana da motosiklet hırsızlığı cinayetle sonuçlandı #1

    3 KİŞİYİ KURŞUNLAYIP KAÇTILAR

    Mehmet Emin Ç. ile oğlu Acar kardeşleri ve bu esnada  evde bulunan komşu Cumali Canördek'i tabancayla vurarak kaçtı.

    Adana da motosiklet hırsızlığı cinayetle sonuçlandı #2

    YARALILAR KURTARILAMADI

    Kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerinden yaralanan 3 kişi, komşularının yardımıyla kaldırıldıkları Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı baba oğlu yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana da motosiklet hırsızlığı cinayetle sonuçlandı #3

    "ÖLÜM VAR UNUTMA"

    3 kişinin öldürüldüğü bahçenin sokağındaki duvarda ise “Ölüm var unutma” yazısı dikkat çekti.

    Adana da motosiklet hırsızlığı cinayetle sonuçlandı #4

    Adana da motosiklet hırsızlığı cinayetle sonuçlandı #5

    Adana da motosiklet hırsızlığı cinayetle sonuçlandı #6

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