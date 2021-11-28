Yüreğir ilçesindeki motosiklet hırsızlığı kavgasında şüpheli oldukları iddia edilen şahıslar, 3 kişi tabancayla vurarak öldürdü.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Kemal (25) ve Hacı Acar (36) kardeşlerin, kuzeninin motosikleti çalındı.

Acar kardeşler bu hırsızlıktan Mehmet Emin Ç. (46) ile oğlu Abdullah Ç.'yi (20) sorumlu tuttu.

KAVGA ALEVLENDİ

Ç. ailesi, Acar ailesinin evine giderek bu durumu konuşmak istedi. Bir süre sonra konuşmanın kavgaya dönmesiyle silah çekildi.

Adana'da motosiklet hırsızlığı cinayetle sonuçlandı VİDEO

3 KİŞİYİ KURŞUNLAYIP KAÇTILAR

Mehmet Emin Ç. ile oğlu Acar kardeşleri ve bu esnada evde bulunan komşu Cumali Canördek'i tabancayla vurarak kaçtı.

YARALILAR KURTARILAMADI

Kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerinden yaralanan 3 kişi, komşularının yardımıyla kaldırıldıkları Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı baba oğlu yakalamak için çalışma başlattı.

"ÖLÜM VAR UNUTMA"

3 kişinin öldürüldüğü bahçenin sokağındaki duvarda ise “Ölüm var unutma” yazısı dikkat çekti.