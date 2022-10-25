Adana'da motosiklet ile kamyon kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da motosiklet ile kamyon kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı’nda, H.İ.'nin kullandığı 01 EVM 79 plakalı motosiklet, 01 AHU 875 plakalı kamyonla çarpıştı.

Yola savruldu

Sürücü H.İ. ve motosiklette bulunan ismi öğrenilemeyen kişi yola savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.





1 ölü, 1 yaralı

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü H.İ’in olay yerinde öldüğünü belirlerken, ismi öğrenilemeyen yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.





Sürücü gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından H.İ’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



