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    Adana'da motosiklet ile kamyon kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

    Adana’da kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralandı.
    • 25.10.2022 - 00:47
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    Adana'da motosiklet ile kamyon kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

    Adana'nın Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı’nda, H.İ.'nin kullandığı 01 EVM 79 plakalı motosiklet, 01 AHU 875 plakalı kamyonla çarpıştı.

    Yola savruldu

    Sürücü H.İ. ve motosiklette bulunan ismi öğrenilemeyen kişi yola savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Adana da motosiklet ile kamyon kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı #1

    1 ölü, 1 yaralı

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü H.İ’in olay yerinde öldüğünü belirlerken, ismi öğrenilemeyen yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Adana da motosiklet ile kamyon kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı #2

    Sürücü gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından H.İ’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Adana da motosiklet ile kamyon kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı #3


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