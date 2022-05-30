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    Adana'da motosiklet sürücünü ezmemek için direksiyon kırdı, iş yerine daldı

    Hafif ticari aracıyla motosiklet sürücüsü Emir Ç.'yi aracın altına almamak için direksiyonunu kıran Ömer B., oto tamirhanesine dalıp kepengi indirdi. Emir Ç., kazayı yaralı olarak atlattı.
    • 30.05.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 08:42
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    Adana'da motosiklet sürücünü ezmemek için direksiyon kırdı, iş yerine daldı

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Bakımyurdu Caddesi'nde, gece saatlerinde, Ömer B. yönetimindeki hafif ticari araç ile Emir Ç. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

    Ömer B., Emir Ç.’yi aracın altına almamak için direksiyonu kırınca, yol kenarındaki oto tamirhanesine daldı.

    İş yerinin kepengi, çarpmanın etkisi ile devrildi.

    Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

    DHA’nın haberine göre; Emir Ç. ağır yaralanırken, Ömer B. ise yara almadan kurtuldu.

    Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaza yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ömer B.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Adana'da motosiklet sürücünü ezmemek için direksiyon kırdı, iş yerine daldı VİDEO

    Adana da motosiklet sürücünü ezmemek için direksiyon kırdı, iş yerine daldı #1

    Adana da motosiklet sürücünü ezmemek için direksiyon kırdı, iş yerine daldı #2


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