Adana'da motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü

İHA
Adana'nın Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Atik'e yabancı uyruklu Abdülaziz S. kontrolündeki motosiklet çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekipleri ilk incelemesinde Atik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı motosiklet sürücüsü ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Atik'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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