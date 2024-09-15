Adana'da motosikletin gaz kolu takılı kaldı, kazada can verdi 80 yaşındaki adam, kullandığı motosikletin gaz kolu takılı kalınca minübüsün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İHA

Dün Adana'nın İstiklal Mahallesi'nde, 80 yaşındaki Mehmet Şerif İlhanlı, üç tekerlekli motosikletiyle D-400 karayoluna çıkmak istediğinde aracının gaz kolu takılı kaldı. Bu arızadan dolayı motosikletin kontrolünü kaybeden İlhanlı, yolda dairesel hareketler yapmaya başladı.

MİNİBÜS ÇARPTI, HASTANEDE KURTARILAMADI

Bu esnada, 35 yaşındaki Caner B. tarafından kullanılan 01 DUV 21 plakalı minibüs, İlhanlı'nın motosikletine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İlhanlı ağır yaralandı ve olay anları saniye saniye kaydedildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlhanlı'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi. Olayın ardından sürücü Caner B. gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)