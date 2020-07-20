Adana'da motosikletli kapkaççıyı saç tıraşı ele verdi

Birer gün arayla iki kadının çantasını alıp kaçan iki kapkaççıdan birini saç tıraşı ele verince, arkadaşıyla beraber yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da birer gün arayla iki kapkaççılık olayı yaşandı.

Seyhan ilçesinde, 11 Temmuz günü akşam 19:00 sıralarında Yenibey Mahallesi Eminağa Caddesi’nde yürüyen 56 yaşındaki Bedia E.'nin çantası, 2 kapkaççı tarafından çalındı.

Ertesi gün akşama doğru 17:30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi 81141. Sokak’ta yürüyen 42 yaşındaki Şengül A. da aynı motosikletli kapkaççıların saldırısına uğradı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir gün arayla meydana gelen iki ayrı kapkaç olayının, aynı kişilerce gerçekleştirdiğini değerlendirerek, bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

SAÇ TIRAŞI ELE VERDİ

Polis, yaptığı çalışma sonucu motosikleti kullanan kişinin Yusuf Yanar olduğunu belirledi. Motosikletin arkasında oturan ve kapkaç olaylarını gerçekleştirdiği öne sürülen Vedat Kaya ise saç tıraşından tespit edildi.

BASKIN İLE YAKALANDILAR

Kapkaççıların yakalanması için çalışma başlatan polis, şüphelilerin Yenibey Mahallesi’nde saklandıklarını belirledi. Polis, belirlenen adrese yapılan baskında Yusuf Yanar ile Vedat Kaya’yı kıskıvrak yakaladı.

"KAPKAÇI BİZ YAPMADIK"

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki sorgularında, “Kapkaçı biz yapmadık. O bölgede motosikletle geziyorduk” dediği öne sürüldü. Şüphelilerin, kapkaç yaptıkları çantaların içerisindeki cep telefonlarını, Mısır Çarşısı’nda sattıkları iddia edildi. Öte yandan şüphelilerin, benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Yanar ile Vedat Kaya, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.













