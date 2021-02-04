Seyhan ilçesinde daha önceden kumar oynattığı için mühürlenen iş yerinin kumar oynatmaya devam ettiğini tespit eden polis ekipleri gece yarısı baskın düzenledi.

Adana’nın Seyhan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Devriye Ekipleri, Tepebağ Mahallesi Abidinpaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanda bulunan dairenin daha önce kumar oynatmadan dolayı mühürlü olmasına rağmen kumar oynatmaya devam ettiğini tespit etti.

GÜVENLİK KAMERASINDAN POLİSİ FARK EDİNCE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Kumarhanenin oynatıldığı apartmanın girişinde ve daire önünde bulunan güvenlik kameralarından polisin geldiği fark eden kişiler üst katta bulunan daireye kaçtılar.

Polis çilingir yardımıyla kumar oynatılan daire ve kişilerin kaçtığı üst kattaki daireyi açtırıp baskın düzenledi.

Adana’da mühürlenen iş yerine kumar baskını VİDEO

POLİS TELSİZİ, RUHSATSIZ TABANCA VE POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Seyhan Devriye ekipleri kumarhane içinde yaptığı arama çalışmalarında, polis frekansının yüklü olduğu telsiz, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Kumarhane baskınında yakalanan 3’ü kadın 28 kişiye, sokağa çıkma, maske takmama, sosyal mesafe kurallarına uymama ve kumar oynama suçundan para cezası kesti.

Kumarhaneyi işleten kişi gözaltına alınırken şahsa kumar oynatmadan işlem yapıldı.













