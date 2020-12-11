Adana'da namaz kılmaya giden vatandaşın aracındaki 21 bin lira çalındı

Cami çıkışında aracının camının kırık olduğunu gören kişi, parayı koyduğu yerde bulamadı.

Adana'da borcunu ödemek için bankadan para çeken vatandaş, talihsiz bir olay yaşadı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Mehmet Oktay (56), geldiği Adana’da borcunu ödemek için bankadan 21 bin lira çekti.

KAMYONETİN CAMLARI KIRILDI

Oktay, daha sonra namaz kılmak için 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir camiye gitti, kamyonetini caminin yan tarafına park etti. Oktay, camiden çıktığında kamyonetinin iki kapı camının da kırık olduğunu fark etti.

PARAYI YERİNDE BULAMADI

Torpido gözünü kontrol eden Mehmet Oktay, 21 bin lirayı yerinde bulamadı. Oktay, polisi arayarak parasının çalındığı bilgisini verdi. Olay yerine gelen ekipler, kamyonetten parmak izi aldı.

PARAYI BORCUNU ÖDEMEK İÇİN ÇEKTİ

Oktay, borucunu ödemek için bir başkasından banka aracılığıyla para aldığını, Tarsus’ta yaşadığını ancak namaz vakti geçmek üzere olduğu için en yakın camiye gelerek namaz kıldığını söyledi.

"ZOR DURUMDAYIM"

Camiden çıktığında parasının çalındığını fark ettiğini belirten Oktay, "Halim vaktim yerinde olsa önemli değil ancak bir daha bu parayı bulacak gücüm yok. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Çok zor durumdayım." dedi.

Polis, zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.