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    Adana'da nehre giren gençlerden haber alınamıyor

    Serinlemek için girdikleri sulama kanalında gözlerden kaybolan 2 genç, ihbar üzerine gelen dalgıç polisler tarafından aranıyor.
    • 20.05.2022 - 17:36
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    Adana'da nehre giren gençlerden haber alınamıyor

    Adana'nın Yüreğir ilçesindeki 2 genç serinlemek için, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

    AA'nın haberine göre; Hasan A. ve Emin A., nehirdeki akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu.Gençlerin kaybolması üzerine diğer arkadaşları durumu polise bildirdi.

    Arama çalışmaları başlatıldı

    Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, sulama kanalında arama çalışması başlattı.

    Yakınları göşyaşı döktü

    Olay yerine giden gencin yakınları da gözyaşı dökerek çalışmaları izledi. Dalgıç polislerin kanaldaki aramaları sürüyor.

    Adana da nehre giren gençlerden haber alınamıyor #1

    Adana da nehre giren gençlerden haber alınamıyor #2


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