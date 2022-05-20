Adana'da nehre giren gençlerden haber alınamıyor

Serinlemek için girdikleri sulama kanalında gözlerden kaybolan 2 genç, ihbar üzerine gelen dalgıç polisler tarafından aranıyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki 2 genç serinlemek için, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

AA'nın haberine göre; Hasan A. ve Emin A., nehirdeki akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu.Gençlerin kaybolması üzerine diğer arkadaşları durumu polise bildirdi.

Arama çalışmaları başlatıldı

Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, sulama kanalında arama çalışması başlattı.

Yakınları göşyaşı döktü

Olay yerine giden gencin yakınları da gözyaşı dökerek çalışmaları izledi. Dalgıç polislerin kanaldaki aramaları sürüyor.