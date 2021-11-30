Adana'da ödüllü zabıtanın, ev vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiası

Zabıta amiri olarak görev yaptığı sırada inşaat işine giren Mehmet D.’nin, aynı daireleri birden çok kişiye satarak ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nda görevli Mehmet D., eşinin adına inşaat firması kurarak kentte birçok daire yapıp sattı.

2018 yılına kadar iddiaya göre 52 daire yapıp satan Mehmet D., aynı yıl merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi’nde müteahhitliğe başladı.

Başta akrabaları ve arkadaşları olmak üzere birçok kişiden sözleşme karşılığında para alan Mehmet D., apartmanları yapmaya başladı.

2 SENE GEÇİNCE ŞÜPHELENDİLER

Aradan 2 sene geçmesine rağmen inşaatın halen tamamlanmaması nedeniyle vatandaşlar, Mehmet D.’den şüphelendi.





AYNI EV, BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATILDI

Mehmet D.’yi araştırmaya başlayan vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nde görevli zabıtanın görevinden uzaklaştırıldığını öğrendi. Kurdukları WhatsApp grubu üzerinde haberleşen mağdur vatandaşlar, sözleşmelerini gruptan paylaştığında Mehmet D.’nin aynı evi birden çok kişiye sattığını öğrendi.





TÜM BİNALARDA AYNI DOLANDIRICILIK

Dolandırıcılığın ortaya çıkmasıyla beraber de Mehmet D. ortadan kayboldu. Vatandaşlar, bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğüne ve Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.

Orhangazi Mahallesi’ndeki inşaat halindeki apartmanın önünde buluşan vatandaşlar, 2 yıl önce Mehmet D. isimli müteahhitten sözleşme karşılığı daire aldıklarını, aynı müteahhittin kentte birçok binasının daha bulunduğunu ve oralarda da aynı dolandırıcılığın yapıldığını öne sürdü.





"BEN ZARARIMIN FAİZİYLE BİRLİKTE VERİLMESİNİ İSTİYORUM"

2020 yılında Mehmet D.’ye 100 bin liranın üzerinde para verdiğini belirten Selçuk Akdağ, “Ben bu kişiyi 1997 yılından bu yana tanıyorum. Bana ‘Ağabey inşaat yapıyorum siz de girin’ dedi ve ben 2020 yılının 4. ayında 100 bin liranın üzerinde para vererek girdim. Sözleşme yapmamıza rağmen bana satacağı daireyi başkasına sattı. 30-40 kişinin mağdur olduğunu biliyoruz. Kentte birçok inşaatı var ve hepsi yarım. Tapularımızı başkalarına satmış. 2013 yılında yolda bir para bulmuş ve belediye de ödül vermiş. Herkesi mağdur etti. Ben zararımın faiziyle birlikte verilmesini istiyorum. Verirse davamdan vazgeçerim.” diye konuştu.

"BİR ZABITA AMİRİNE BU OLAY YAKIŞMAZ"

Arsa sahibi Kadir Bozkurt ise kendisinin de dolandırıldığını söyleyerek, “2018 yılında bizimle anlaştı ve 20 ay süre istedi. 20 ay geçmesine rağmen bir kazma dahi vurmadı. Bu arada adam müşteri bulup, topraktan satıyormuş. Ben Mehmet D.’nin ortaya çıkıp, herkesin zararını karşılamasını istiyorum. Bir zabıta amirine bu olay yakışmaz.” dedi.





"KARDEŞİNİ, AĞABEYİNİ DE DOLANDIRMIŞ"

Mehmet D.’nin akrabası olduğunu söyleyen Emine Çotluk ise zararının 130 bin lira olduğunu belirterek, “Bu kişi benim eşimin dayısının oğlu. Benim Yüreğir ilçesinde evim vardı ve onu geldi sattı. Buradan daire vereceğini söyledi. Ben kiraya çıktım, arabamız gitti, üstüne de eşime kredi çektirtti. Hiç ulaşamıyoruz. Ailesinin hiçbir suçu yok. Ailesi de çok mağdur, onlar da bizim gibi. Kardeşini, ağabeyini de dolandırmış.” ifadelerini kullandı.





DAHA ÖNCE ÖDÜL ALDI

Ev hayaliyle çıktıkları yolda dolandırılan Ali ve Zeynep Başyiğit çiftiyse Mehmet D.’ye sitem ederek paralarını geri istedi.

Öte yandan Mehmet D.’nin, 2013 yılında da yolda bulduğu parayı sahibine teslim etmesi nedeniyle dönemin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz tarafından ödüllendirildiği öğrenildi.