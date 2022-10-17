Petrol
92.58
1.04%
Euro
18.1036
0.22%
Dolar
18.5868
0.10%
Altın
986.51
0.46%
Borsa
3627
0.00%
Bitcoin
362.367
0.38%
BTXN Coin
9.18
-4.07%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Adana'da odunlukta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

    3 katlı bir evin odunluk kısmında, elektrik kontağından kaynaklı bir arıza sebebiyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti.
    • 17.10.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 09:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da odunlukta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

    Adana’da Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatı katında, odunlukların olduğu bölgede çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

    Odunluktaki elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın nedeniyle, etrafa yayılan dumanlar paniğe neden oldu.

    Çatıdan çıkan dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

    İtfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan söndürdü

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

    İHA'dan edinilen bilgilere göre; ekipler, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.

    Adana da odunlukta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı #1

    Adana da odunlukta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı #2


    Dağhan Külegeç nişanlandı
    Magazin

    Dağhan Külegeç nişanlandı

    Irak'ta ‘2,5 milyar dolar kayıp’ iddiası
    Dünya

    Irak'ta ‘2,5 milyar dolar kayıp’ iddiası

    Rusya'dan Avrupa'ya LNG arzında çarpıcı artış
    Ekonomi

    Rusya'dan Avrupa'ya LNG arzında çarpıcı artış

    Görüş Bildir