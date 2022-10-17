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Adana'da odunlukta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Adana'da odunlukta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

3 katlı bir evin odunluk kısmında, elektrik kontağından kaynaklı bir arıza sebebiyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti.