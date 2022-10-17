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- Adana'da odunlukta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
Adana'da odunlukta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
3 katlı bir evin odunluk kısmında, elektrik kontağından kaynaklı bir arıza sebebiyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti.
- 17.10.2022 - 09:14
- Güncelleme : 17.10.2022 - 09:25
Adana’da Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatı katında, odunlukların olduğu bölgede çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Odunluktaki elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın nedeniyle, etrafa yayılan dumanlar paniğe neden oldu.
Çatıdan çıkan dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.
İtfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan söndürdü
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
İHA'dan edinilen bilgilere göre; ekipler, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.