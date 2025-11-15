Adana'da oğlu cinayete kurban giden anne isyan etti: Daha kaç tane Ulaş ölecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'nın Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Kasım 2021'de gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 22 yaşındaki Ulaş Çelikten, Mehmet Şükrü C. tarafından öldürüldü.

Olay sonrası harekete geçen ekipler tarafından Mehmet Şükrü C. yakalanıp tutuklandı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Abdullah C. de yakalanıp tutuklandı.

Sanıklar 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Yargılama sonucunda iki sanığa da mahkeme ömür boyu hapis cezası verdi.

Sanıkların yakınları olayı istinaf mahkemesine taşıyarak yerel mahkemenin kararına itiraz etti. Yapılan itiraz sonucunda istinaf mahkemesi Mehmet Şükrü C.'nin cezasını haksız tahrik indirimi uygulayarak ömür boyu hapis cezasından 18 yıl hapis cezasına indirdi.

AİLE KARARA İTİRAZ ETTİ

Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Abdullah C.'nin cezasını ise istinaf mahkemesi olayın azmettiricisi olmadığını cinayete yardım ettiğini öne sürerek ömür boyu hapis cezasını 13 yıl hapis cezasına düşürdü.

Bunun üzerine Ulaş Çelikten'in ailesi karara itiraz etti. İstinafın bu kararı yargıtayda görüşülmeye başlandı.

"28 GÜN ÖNCE BUNLAR KALKIP BİRİNİ 10 YERİNDEN BIÇAKLIYORLAR"

Anne Fatma Çelikten, oğlunu öldüren şahsın 28 gün önce de başkasını bıçakladığını öne sürerek, "Oğlum vefat etmeden 28 gün önce bunlar kalkıp birini 10 yerinden bıçaklıyorlar. Bu şahısları Elazığ'a götürüyorlar ve sonra geri geliyorlar. Sonrasında da benim oğlumu katlediyorlar. Bu şahıslar ilk olayı işlediğinde tutuklansaydılar benim oğlum ölmeyecekti" diye konuştu.

"OĞLUMU DÖNÜP TEKRAR GELİP SIKTIĞI İÇİN Mİ DÜŞÜK CEZA VERDİLER"

Çelikten, "Ben oğlumun doğum gününü kutlayacaktım ama artık Ulaş yok. 9. Ağır Ceza Mahkemesi bu şahsa müebbet hapis cezası veriyor ama istinaf kalkıp cezayı bozuyor. Oğlumu dönüp tekrar gelip sıktığı için mi düşük ceza verdiler. Daha kaç tane Ulaş ölecek" dedi.