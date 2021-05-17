Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Daha önce de annesine şiddet uygulayan saldırgan, polis tarafından yakalanırken; hastaneye kaldırılan kadının tedavisine başlandı.

Adana’nın Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi 2497 Sokak'ta ikamet eden Eşe Güven (57) ile oğlu A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., ekmek bıçağıyla annesine saldırdı.

POLİS DURUMU FARK ETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak yarası alan Eşe Güven, komşularına sığınarak yardım istedi.

A.G. olay yerinden kaçarken, devriye görevinde bulunan polis ekibi durumu fark edip, durumu 112 Acil'e bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Eşe Güven, tedaviye alındı.

DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULADI

Bölgede araştırma yapan polis ekibi, şüpheli A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de annesine şiddet uyguladığı iddia edilen A.G.'nin, polis merkezindeki sorgusu sürüyor.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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