Adana'da oğlu tarafından darbedilen baba isyan etti

Kendisini darbedip minibüsüne de tabancayla ateş edip kaçan oğlu için isyan eden baba, “böyle evlat olmaz olsun” dedi.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde, sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla birlikle oturan Halil İbrahim D.'ye oğlu Abuzer D. ve yeğeni Mehmet Ali D. tarafından ateş açıldı.

BABASINI DARBETTİ

Daha sonra araçtan inen Abuzer ve Mehmet Ali D. sopayla Halil İbrahim D.'yi dövdü. Vatandaşların araya girmesiyle şüpheliler kaçtı. Silahtan çıkan mermi ise Halil İbrahim D.'ye ait minibüse isabet etti.

"BÖYLE EVLAT OLMAZ OLSUN"

Olayın ardından polis ekipleri şüphelileri yakaladı. Öz oğlu tarafından dövülen ve tabanca ile tehdit edilen baba, "Evden çık diyorum, çıkmıyor. Beni öldürmek istedi, biri oğlum biri yeğenim, bana yapılanı herkes gördü. Böyle evlat olmaz olsun" dedi.

Zanlılar polis merkezine götürüldü.

Oğlu tarafından darbedilen baba: Böyle evlat olmaz olsun