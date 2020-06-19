Kaybolan oğlu gölete düştü sanıp oğlunu ararken boğularak can veren babanın yakınları, cenazeyi adli tıptan aldı.

Dün Adana'da oğlunun kaybolduğunu düşünerek oğlunu aramak üzere gölete giren baba Yasin Güzelel, boğularak can vermişti.

Tufanbeyli ilçesinin Çatalçam mahallesinde yaşayan 34 yaşındaki evli ve üç çocuk babası Güzelel, 5 yaşındaki oğlu Abdulkadir gözden kaybolunca oğlunu aramaya başladı. Oğlunun göle düştüğünü düşünerek göle giren baba, gölde çamura saplandı.

OĞLU OTOMOBİLDE OYUN OYNUYORDU

Gölette boğularak can veren Güzelel'in oğlu Abdulkadir ise bahçede park halinde duran otomobilin içinde oyun oynarken bulundu.

Adana'da oğlunu ararken can veren baba adli tıptan alındı - VİDEO



"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda otopsisi yapılan Güzelel'in cenazesinin sabah saatlerinde ailesine teslim edildiği sırada Yasin Güzelel'in babası Kadir Güzelel, "Bir anlık panik atak ile oğlunun kaybolduğunu sanıp giriyor gölete. Biz çıkartırken oğlu da arabadan çıkıp yanımıza geldi. Bütün her şey bir anda oldu.” dedi.





BUGÜN DEFNEDİLECEK

Cenazenin alınması sırasında Güzelel’in kız kardeşleri Tuğba ve Meryem’in ‘Abi’ diyerek ağıt yakmaları ise yürekleri dağladı. Cenazenin bugün Tufanbeyli’de defnedileceği öğrenildi.