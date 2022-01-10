Adana’da öğretmen, öğrencilerinin saçlarını da tıraş ediyor

Adana’da öğretmen, öğrencilerinin saçlarını da tıraş ediyor

Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu’nda görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni İbrahim Ünlüoğlu, taşımalı eğitim gören öğrencilerinin saç tıraşını da yapmaya başladı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu’nda sosyal bilgiler öğretmeni olan İbrahim Ünlüoğlu, anne ve babaları tarafından tıraş edilen çocukların saçlarının iyi kesilmediğini fark ederek harekete geçti.

Ünlüoğlu, derslerden sonra okul bahçesinde saçı uzayan çocuklara berber hizmeti sunmaya başladı.

Yatılı olan okullarındaki çocukların birçok konuda desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Ünlüoğlu, kendisinin de berber hizmeti sunarak onlara destekte bulunduğunu söyledi.

“ÇOCUKLARIMIZI MUTLU ETMEK BİZLERİN EN ÖNEMLİ GÖREVLERİ ARASINDA”

Öğrencilere her konuda destek olmaya çalıştıklarını aktaran Ünlüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın harçlarının kendilerinde kalması için evlerinde anne ve babalarının tıraş ettiğini öğrendim. Çocukların birçoğunun saçlarının kesimini beğenmediğim. Bu konuda yeteneğimin olduğu için onları tıraş etmeye karar verdim. Eğitim bir gönül işi, çocuklarımızı mutlu etmek adına böyle etkinlikler yapıyoruz. Fırsat buldukça çocuklarımızın saç bakımlarını yapıyorum. Çocuklarımızı mutlu etmek bizlerin en önemli görevleri arasında." diye konuştu.

Tıraş olan öğrenciler de öğretmenlerinin uygulamasından memnun olduklarını kaydetti.