Adana'da okul tuvaletinde gizli kamera skandalı Adana'da özel bir okulda öğretmenin tuvaletlere yerleştirdiği kamera ile diğer öğretmen ve öğrencileri görüntülediği tespit edilen öğretmen tutuklandı.

Göster Hızlı Özet Adana'da bir okulda öğretmenin, tuvaletlere yerleştirdiği kameralarla görüntü kaydettiği anlaşıldı.

Polis, kamera yerleştiren öğretmeni tespit ederek tutukladı.

Okul yetkilileri, olayın doğruluğunu onaylayarak yasal işlem başlattı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Adana'daki Gündoğdu Koleji'nde bir kadın öğretmen, tuvaletteyken fark ettiği ışık yansıması üzerine tavan arasında gizlenmiş bir kamera buldu. Durumu hemen polise bildirmesiyle olay kısa sürede büyüdü. KAMERAYI YERLEŞTİREN ÖĞRETMEN ÇIKTI Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, gizli kamerayı okulda görev yapan resim öğretmeni E.İ.'nin yerleştirdiği belirlendi. Şüpheli öğretmenin tuvaletlere kurduğu kameralar aracılığıyla görüntü kaydettiği ortaya çıktı. ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ ELE GEÇİRİLDİ: ÖĞRETMEN TUTUKLANDI E.İ.'nin okulda ve evinde yapılan aramalarda çeşitli kayıtlar bulundu. Gözaltına alınan öğretmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Okul yetkilileri, olayın doğruluğunu teyit ederek E.İ. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve adli sürecin sürdüğünü açıkladı.

