Adana’da öldürülen 2 kadının katili bulundu

İki kadını aracın içerisinde öldürüp kaçan katil zanlısı, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

23 Mayıs gecesi Adana’nın Kozan ilçesi Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak'taki kanal mevkisinde yoldan geçenler, park halindeki 01 AHG 364 plakalı otomobilin camlarında mermi izleri görünce polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, otomobilde Tuğçe Duman’ın (27) cesedini buldu. Duman’ın pompalı tüfekle vurulduğu belirlendi.

İKİNCİ CANSIZ BEDEN 100 METRE İLERİDE BULUNDU

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken, yaklaşık 100 metre mesafede bir kadının daha cesedini buldu.

Bu cesedin ise Duman’ın dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Suriye uyruklu Melek Elşemo'ya ait olduğu belirlendi.

“SÜREKLİ TUĞÇE'Yİ TEHDİT EDİP, ŞANTAJ YAPTI”

Boşanma aşamasında olan, 2 yıldır ayrı yaşadığı eşinin 3 çocuğuyla birlikte Kayseri’de yaşadığı belirtilen Tuğçe Duman'ın annesi Hatice Kır’ın, "Kızım eşinden ayrılıyordu. F.A. isimli bir çocukla tanışmış. Hayatına girdi, zindan gibi. Tehdit ediyordu. Sürekli Tuğçe'yi tehdit edip, şantaj yaptı. 'Anneni öldürürüm, seni öldürürüm, elimde pozların var' diye. Ben uyuyunca Melek'i arkadaş olarak yanına almış, gitmiş. Melek benim ağabeyimin dini nikahlı eşi" ifadesinin ardından harekete geçen ekipler, çalışmalarını hızlandırdı.

TUTUKLANDI

Katil zanlısı M.A., Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı.