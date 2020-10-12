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    Adana’da ölen arkadaşlarının ardından sinir krizi geçirdiler

    Minibüs ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden minibüs şoförünün yakınları ve arkadaşları sinir krizi geçirdi.
    • DHA
    • 12.10.2020 - 14:46
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    Adana’da ölen arkadaşlarının ardından sinir krizi geçirdiler

    Adana istikametinden Karataş yönüne doğru ilerleyen Mehmet Ali Kocaağaz (41) yönetimindeki 08 AG 546 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki Karataş Yolu'nda karşı yönden gelen 27 ME 613 plakalı otomobille çarpıştı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    KAZA YERİNDE CAN VERDİ

    Sağlık ekipleri, parçalara ayrılan minibüsün sürücüsü Mehmet Ali Kocaağaz’ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralı otomobil sürücüsü Fati Yasin de ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

    Adana’da ölen arkadaşlarının ardından sinir krizi geçirdiler #1

    YAKINLARI VE ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Kazayı haber alan Kocaağaz’ın yakınları ve iş arkadaşları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Kocaağazın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tip Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana’da ölen arkadaşlarının ardından sinir krizi geçirdiler #2

    Adana’da ölen arkadaşlarının ardından sinir krizi geçirdiler #3

    Adana’da ölen arkadaşlarının ardından sinir krizi geçirdiler #4

    Adana’da ölen arkadaşlarının ardından sinir krizi geçirdiler #5

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