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    Adana’da ölen baba ve kızlarının cenazeleri teslim edildi

    Tartıştığı kızlarını av tüfeğiyle öldürüp, eşine de yaraladıktan sonra aynı silahla intihar eden baba ve kızlarının cenazesini, olay günü kaçıp kurtulan oğlu teslim aldı.
    • DHA
    • 02.07.2020 - 12:14
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    Adana’da ölen baba ve kızlarının cenazeleri teslim edildi #1

    ​30 Haziran günü Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokak’ta, 40 yaşındaki Fatih Cengiz ile aynı yaştaki eşi Zahide arasında evde tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında Fatih Cengiz, evdeki pompalı tüfeği alarak eşi Zahide, oğlu Emre (22) ile kızları Kader (22) ve 20 yaşındaki Hüsne Cengiz'e ateş açtı.

    Saçmaların isabet ettiği Zahide ile kızları Kader ve Hüsne, kaçmaya çalışırken sokakta kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Emre Cengiz ise kaçıp kurtuldu, mahalleliden yardım istedi.

    Adana’da ölen baba ve kızlarının cenazeleri teslim edildi #2

    14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU EVDE DEĞİLDİ

    Mahallelinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Kader ve Hüsne Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Zahide Cengiz ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Eve giren polisler, Fatih Cengiz'in de başına ateş ederek yaşamına son verdiğini tespit etti. Cenazeler otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Fatih Cengiz’in küçük kızı Nesrin Cengiz'in (14) ise olay sırasında kendilerine ait iş yerinde olduğu belirtildi.

    Adana’da ölen baba ve kızlarının cenazeleri teslim edildi #3

    İDDİALAR ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan Cengiz çiftinin tartışmasına, Fatih Cengiz’in ilişkisi olduğu H.Ç.’nin neden olduğu iddia edildi. Fatih Cengiz'in eşi Zahide ile kızları Kader ve Hüsne'nin bir süre önce H.Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, daha sonra H.Ç.’nin durumu Fatih Cengiz'e anlatması üzerine gerginlik yaşandığı öne sürüldü. Olay günü Fatih Cengiz'in eşi ve kızlarına 'Ne istiyorsunuz bu kadından?' diye çıkıştığı, oğlu Emre ile de yumruklaşması üzerine cinnet getirdiği ileri sürüldü.

    Adana’da ölen baba ve kızlarının cenazeleri teslim edildi #4

    BABA VE KARDEŞLERİNİN CENAZELERİNİ GÖZYAŞLARIYLA ALDI

    Emre Cengiz, yapılan otopsilerinin ardından babası Fatih ile kardeşleri Kader ve Hüsne Cengiz’in cenazelerini gözyaşlarıyla teslim aldı. Emre Cengiz, cenaze aracının yanında uzun süre gözyaşı döktü. Cengiz'i yakınları teselli etmeye çalıştı.

    Adana’da ölen baba ve kızlarının cenazeleri teslim edildi #5

    Cenazeler, defnedilmek üzere Kozan’a götürüldü.

    Adana’da ölen baba ve kızlarının cenazeleri teslim edildi #6

    Adana’da ölen baba ve kızlarının cenazeleri teslim edildi #7

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