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    Adana’da önce ‘kara çarşaflılar çocuk kaçırdı’ dedi, sonra özür diledi

    ‘Kara çarşaflı kadınların çocuk kaçırdığı’ yönünde sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine bir grup, çocuk kaçırıldığı paylaşımını yapan kadının evini bastı. Kadından, özür videosu geldi.
    • 30.05.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 14:45
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    Adana’da önce ‘kara çarşaflılar çocuk kaçırdı’ dedi, sonra özür diledi

    Geçen günlerde çeşitli fotoğraf ve görüntülerle sosyal medya üzerinden kara çarşaflı 3 kadının çocuk kaçırdığı yönünde paylaşımları gören bir grup, dün akşam Adana’nın Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde sokağa çıktı.

    Yaklaşık 150 kişilik grup, iddiaları gündeme getirdiğini ileri sürdüğü bir kadının evine yürüdü.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

    Sokakta bağırdı, “iftira” dedi

    Kara çarşaflı kadınların çocuk kaçırmadığı yönünde slogan atan grup, ismi açıklanmayan kadının evinin önünde açıklama yaptı.

    Sakallı bir erkek sokakta bağırarak, olayın iftira olduğunu ileri sürüp, tepki gösterdi.

    DHA’nın haberine göre kalabalık, polisin uyarısı üzerine dağıldı.

    “Yanlış anladık”

    Sosyal medyada yürüyüş ve protesto ile ilgili görüntüler paylaşılırken, evine gidilen kadına da video çektirilip, özür diletildi.

    İsmi açıklanmayan kadın videoda, “3 çarşaflı bayan geçti buradan, biz de fotoğrafını çektik. Biz yanlış anladık, onlardan özür diliyoruz.” dedi.

    Adana’da önce ‘kara çarşaflılar çocuk kaçırdı’ dedi, sonra özür diledi #1

    Adana’da önce ‘kara çarşaflılar çocuk kaçırdı’ dedi, sonra özür diledi #2

    Adana’da önce ‘kara çarşaflılar çocuk kaçırdı’ dedi, sonra özür diledi #3

    Adana’da önce ‘kara çarşaflılar çocuk kaçırdı’ dedi, sonra özür diledi #4

    Adana’da önce ‘kara çarşaflılar çocuk kaçırdı’ dedi, sonra özür diledi #5


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