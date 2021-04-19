Adana'da önünü kestikleri otobüse saldırdılar

Yol verme tartışmasının büyümesi üzerine taşla otobüse saldıran iki kişi, otobüsten inen polis memurunun da ayağının üzerinden geçti.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Bağtepe Mahallesi yakınlarında yolda seyir halinde olan iki kişi, belediye otobüs şoförüyle yol verme tartışması yaşadı.

ÖNÜNÜ KESİP TAŞLA SALDIRDILAR

Bunun üzerine otomobilini, otobüsün önüne kıran sürücü ve yanındaki kişi, otobüs şoförüyle tartışmaya devam etti. Bu kişiler, yerden aldıkları taşlarla otobüse saldırdı.

1'İ POLİS 3 YARALI

Taşların isabet ettiği camların kırılması üzerine otobüs şoförü ve saldırıya tepki gösteren bir kişi yaralandı. Bu sırada otobüste yolculuk yapan bir polis memuru da şüphelilerin araçla ayağının üzerinden geçmesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Jandarma ise saldırıyı yapan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmaları için çalışma başlattı.