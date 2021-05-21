Euro
10.2554
-0.06%
Dolar
8.3785
-0.02%
Altın
505.54
-0.06%
Borsa
1.45
0%
Bitcoin
335.592
-0.92%
EXEN Coin
42.87
6.45%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    Adana'da organize suç örgütüne şafak vakti operasyonu

    Adana’da şafak vakti organize suç örgütüne özel harekat destekli operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 08:08
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 09:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da organize suç örgütüne şafak vakti operasyonu

    Adana’da, özel harekat destekli organize suç örgütüne şafak vaktinde operasyon düzenlendi.

    Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    ÖZEL HAREKAT UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ÖNLEM ALDI

    Söz konusu şüphelilerin evlerinin önünde uzun namlulu silahlarla özel hareket polisleri tarafından, güvenlik önlemi alınarak evlere baskın düzenlendi.

    Özel Harekat Timleri tarafından, şüpheli şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirildi.

    Operasyonda yakalanan şüpheliler, Adli Tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana da organize suç örgütüne şafak vakti operasyonu #1

    Adana da organize suç örgütüne şafak vakti operasyonu #2

    Adana da organize suç örgütüne şafak vakti operasyonu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir