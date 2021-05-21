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- Adana'da organize suç örgütüne şafak vakti operasyonu
Adana'da organize suç örgütüne şafak vakti operasyonu
Adana’da şafak vakti organize suç örgütüne özel harekat destekli operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 21.05.2021 - 08:08
- Güncelleme : 21.05.2021 - 09:27
Adana’da, özel harekat destekli organize suç örgütüne şafak vaktinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
ÖZEL HAREKAT UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ÖNLEM ALDI
Söz konusu şüphelilerin evlerinin önünde uzun namlulu silahlarla özel hareket polisleri tarafından, güvenlik önlemi alınarak evlere baskın düzenlendi.
Özel Harekat Timleri tarafından, şüpheli şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirildi.
Operasyonda yakalanan şüpheliler, Adli Tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.