Adana'da ormanlık alanda ceset bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde çobanlar, ormanlık alanda bir erkek cesedi bularak ekiplere haber verdi.

Adana'nın Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi kırsal bölgesinde çobanlar hayvanlarını otlattıkları esnada bir erkek cesedi gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kimlik tespiti için Adli Tıp'a götürüldü

İHA'nın haberine göre, tanınmaz hale geldiği öğrenilen ceset, yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna ardından da kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.