Petrol
107.16
-0.04%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
613.661
0.92%
BTXN Coin
28.74
-4.51%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 10 C

    Adana'da ormanlık alanda ceset bulundu

    Adana'nın Kozan ilçesinde çobanlar, ormanlık alanda bir erkek cesedi bularak ekiplere haber verdi.
    • 21.04.2022 - 00:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da ormanlık alanda ceset bulundu

    Adana'nın Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi kırsal bölgesinde çobanlar hayvanlarını otlattıkları esnada bir erkek cesedi gördü.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

    Kimlik tespiti için Adli Tıp'a götürüldü

    İHA'nın haberine göre, tanınmaz hale geldiği öğrenilen ceset, yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna ardından da kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Adana da ormanlık alanda ceset bulundu #1

    Adana da ormanlık alanda ceset bulundu #2

     

     


    İlginizi Çekebilir

    Mermi, Ukraynalı askerin telefonuna saplandı
    Dünya

    Mermi, Ukraynalı askerin telefonuna saplandı

    Mirasımız Derneği Ramazan
    Advertorial Mobil

    Mirasımız Derneği Ramazan

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir