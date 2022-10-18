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    Adana’da oto galerici araba almak isterken dolandırıldı

    Tanıdığı kişi tarafından kendisine fotoğrafı gösterilen otomobili satın almak isteyen oto galerici, 737 bin 500 TL parasını kaptırdı. Aracın satılığa dahi çıkarılmadığı öğrenildi.
    • 18.10.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 11:53
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    Adana’da oto galerici araba almak isterken dolandırıldı

    Adana’da oto galerici olan 39 yaşındaki Hasan Polat, ikinci el araç alım-satımı yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

    Polat, yaklaşık bir yıl önce İstanbul’da yaşayan ve kendisiyle aynı işi yapan S.K. (29) ile tanıştı.

    3 otomobil satın aldı

    Araç alım ve satım işlerinde komisyoncu olan S.K., Hasan Polat’tan farklı zamanlardan 3 otomobil satın aldı.

    Bunun üzerine ikili arasında güven oluştu.

    Adana’da oto galerici araba almak isterken dolandırıldı VİDEO

    “2 parça halinde 737 bin 500 TL gönderdim”

    Haziran ayında S.K.’nin kendisini aradığını belirten Hasan Polat, “Şöyle bir araç var, 800 bin TL civarında, ben bu aracı sana 740-730 bin TL arasına kadar alırım dedi. Ben de tamam dedim, daha önceden ticaret yaptığımız için bana vekalet gönder dedi, ben de notere giderek kendisine alış vekaletini yazdırdım. Bu arada parayı istedi, ben de hemen hesaba aktardım. Önceden güven sağladığı için iki parça halinde yeğeni B.K.’ye 437 bin 500 bir, 300 bin TL bir gönderdim. 737 bin 500 TL para gönderdim.” dedi.

    Adana’da oto galerici araba almak isterken dolandırıldı #1

    “Gerekli hukuki süreci başlattım”

    Parayı gönderdikten sonra S.K.’nin “Satışı yapıyoruz” diyerek kendisini oyaladığını ifade eden Polat, “Ben de o an kendimden şüphelendim. Telefonda konuşurken çelişkili cevaplar veriyordu. Sonra beni oyaladı ‘bugün gönderiyorum, yarın gönderiyorum’ diye. Telefonlarıma bakmamaya başladı. Sonra ben de avukatın yanına gelerek, gerekli hukuki süreci başlattım. Bu adam yeğeni ile birlikte bir çete, beni dolandırdı. Benim gibi birkaç kişiyi daha dolandırmış. Biz bunun cezasını çekmesini istiyoruz ve paramı istiyorum. Az bir para değil, onun için gereken neyse yapılsın.” ifadelerine yer verdi.

    Adana’da oto galerici araba almak isterken dolandırıldı #2

    “Tam bir şebeke”

    Polat, “Galericilere şunu söylemek istiyorum, aracı gidip görmeden parayı atmayın. Ben de normalde yapmıyordum ama güven sağladığı için kendisi ‘daha önce ticaret yaptık gönder’ dedi. Ben ‘hemen alıyorum’ deyince hemen gönderdim. Biz yanıldık başkası yanılmasın. Bu adam tam bir şebeke, herkesi de dolandırıyormuş. Benden sonra bir iki kişiyi daha dolandırmış diye duydum. Biz mağduruz.” dedi.

    Aradığında S.K.’nin 'parayı vereceğim, göndereceğim' diye kendisini oyaladığını belirten Polat, şöyle devam etti:

    Adana’da oto galerici araba almak isterken dolandırıldı #3

    “Adam her gün dolandırıyor”

    “Yazışmaları da var, bütün yazışmalar, dekontlar var. Bu adam şebeke, dolandırıcı. Elini kolunu sallayarak geziyor. Ne içeri giriyor ne bir şey yapıyorlar, kimse bir şey demiyor. Adam her gün dolandırıyor yani serbest. Tek mağdur ben değilim, benden başka mağdurlar olduğunu da düşünüyorum. Duyduğuma göre birkaç kişiyi daha dolandırmış kimseye de para vermiyor. Cezası olmadığı için insanları dolandırıyor. Dolandırmaya da devam edecek bu şekilde cezası kaldığı sürece.”

    Adana’da oto galerici araba almak isterken dolandırıldı #4

    “Satılığa çıkarılmayan aracı satma vaadiyle müvekkilimi dolandırmışlar”

    İHA’ya konuşan avukat Ömer Uruç ise “Şüpheliler, sahibi tarafından hiçbir zaman satılığa çıkartılmayan bir aracı müvekkilime satma vaadiyle  dolandırmışlardır. Müvekkilimiz araç alım vekaletiyle birlikte satış bedeli olan 737 bin 500 TL’yi 437 bin 500 ve 300 bin TL olarak iki taksitle göndermiş. Gerek araç satışının gerçekleşmemesi gerek de paranın iade edilmemesi sonucunda müvekkilimiz dolandırıldığını anlamış.

    Adana’da oto galerici araba almak isterken dolandırıldı #5

    “Tutuklanmalarını talep ettik”

    Bu tür insanların dolandırıcılık suçunun faali olan kişilerin hala toplum içerisinde ellerini kollarını sallayarak gezmeleri toplumda infial oluşturan türden bir durum olduğu gibi müvekkilimi dolandırarak haksızca temin ettikleri paraları da özgürce harcamaları vicdanları yaralayan bir durumdur. Biz vicdanları bir nebze rahatlaması ve kamu huzurunun sağlanması için en azından başka insanların canının yanmaması ve dolandırılmaması için tutuklanmalarını talep ettik. Önümüzdeki günlerde bu hususta olumlu bir karar alacağımıza inanıyorum.” dedi.


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